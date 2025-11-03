Sábado – Pense por si

Repórter SÁBADO
03 de novembro de 2025 às 18:19

Hotel ocupado de forma ilegal no Porto. O Repórter SÁBADO na íntegra

O hotel Nave, no Porto, funcionou durante 60 anos, mas agora está a ser ocupado ilegalmente por dezenas de imigrantes. A população do Bonfim denuncia um sentimento de insegurança, alerta para o aumento da insalubridade e queixa-se de falta de ação dos proprietários da unidade hoteleira para travar as constantes invasões ao espaço.

