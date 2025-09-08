Sábado – Pense por si

08 de setembro de 2025 às 15:49

Empresários obrigados a contrair dívidas para cumprir prazos do PRR. O Repórter SÁBADO na íntegra

Há empresários na área da construção que fizeram obras com dinheiro da chamada bazuca europeia, endividados em milhares de euros e em risco de falência pedem respostas ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, mas não obtêm resposta.

