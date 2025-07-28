Sábado – Pense por si

28 de julho de 2025 às 19:24

Empresa ilegal há mais de 15 anos em Loures. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra

Uma empresa de contentores, em Loures, ocupa terrenos agrícolas, e que ambientalmente estão protegidos, de forma ilegal há mais de 15 anos. As entidades competentes têm conhecimento desta situação, mas a verdade é que até agora nada foi feito. A população diz que já não aguenta mais viver ali devido à poeira que é causada por esta empresa.

