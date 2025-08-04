Sábado – Pense por si

04 de agosto de 2025 às 17:03

Dentista novamente acusado de burla. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra

O Repórter SÁBADO dá conta das novas denúncias contra o responsável pelas clínicas Dentalmed, Afonso Miguel Correia. Os pacientes acusam o médico dentista de burla: é acusado de cobrar tratamentos de milhares de euros que nunca chegaram a ser realizados. Há inclusivamente funcionários que relatam ameaças e falam de má conduta profissional.

