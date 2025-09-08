Sábado – Pense por si

08 de setembro de 2025 às 15:44

Campismo dá lugar a autênticos bairros. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra

Os parques de campismo a sul da Costa da Caparica transformaram-se em autênticos bairros que escondem vários riscos: habitação precária e práticas ilegais. Espaços marcados pela falta de segurança que funcionam sem título legal válido e estão a ocupar uma zona sensível da orla costeira. A população fala de um clime de impunidade e queixa-se de falta de ação por parte da Câmara Municipal de Almada.

