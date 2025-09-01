Sábado – Pense por si

01 de setembro de 2025 às 17:43

Burlões alugam casas de AL para se fazerem passar por proprietários. O Repórter SÁBADO na íntegra

É o crime perfeito e raramente são apanhados. Os burlões chegam a alugar casas de alojamento local por uns dias, para se fazerem passar por proprietários. São credíveis e cada vez mais criativos nos esquemas dos falsos arrendamentos e venda de apartamentos. Seguimos o rasto de alguns destes burlões, que criam páginas nas redes sociais, aparentemente credíveis e com preços abaixo do mercado. Com a maior das facilidades seduzem potenciais compradores ou arrendatários, que acabam por cair no conto do vigário.

