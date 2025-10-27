Sábado – Pense por si

Repórter SÁBADO
Para continuar a ler Já tem conta? Faça login
Registar Assine já Cancele quando quiser
27 de outubro de 2025 às 14:21

Aluno de excelência impedido de prosseguir os estudos. O Repórter SÁBADO na íntegra

Um aluno de 19 anos está impedido de prosseguir os estudos universitários em Portugal por ter frequentado, durante grande parte da infância, uma escola internacional. A opção foi tomada pelos pais quando se aperceberam que o filho tinha dificuldades no ensino comum por ter uma perturbação do espectro do autismo. O problema é que só no final do 12º ano Gil Lobo foi informado que não tinha equivalência para se candidatar ao ensino superior.

Mostrar mais
voltar
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)