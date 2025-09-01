Sábado – Pense por si

Repórter SÁBADO
01 de setembro de 2025 às 17:57

Advogada acusada de enganar clientes. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra

Há um mês denunciámos a história da agente de execução expulsa da profissão e acusada pelo Ministério Público de desviar, juntamente com o marido, mais de €1 milhão das penhoras que faziam. Há 10 anos que trabalha como advogada e descobrimos agora também que é acusada de ficar com dinheiro dos clientes. Existem processos disciplinares e a Ordem dos Advogados classifica os atos como de "enorme gravidade". Até agora, esta visada tem escapado impune.

