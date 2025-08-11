Sábado – Pense por si

11 de agosto de 2025 às 19:16

32 portugueses enganados com viagem de férias. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra

Um grupo de 32 pessoas foi burlado por uma agência de viagens, na Amora, concelho do Seixal. As vítimas dizem ter pagado €45 mil pelas férias em Cabo Verde, mas no dia da viagem perceberam que, afinal, tinham sido enganados. Ficaram sem férias e sem dinheiro.

