O Jardim Zoológico de Lisboa deu as boas-vindas, esta quarta-feira, a sete crias de suricata. O nascimento dos pequenos "Timons" acontece pouco mais de um mês da estreia do mais recente filme do Rei Leão.

Zoológico de Lisboa tem sete novos suricatas bebés











