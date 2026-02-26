Sábado – Pense por si

26 de fevereiro de 2026 às 18:45

O momento em que polícia é atingido por carro descontrolado nos EUA

Imagens mostram um condutor que falha um sinal de stop e perde o controlo do veículo, acabando por atingir um agente da polícia de Nova Iorque.

