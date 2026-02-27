Sábado – Pense por si

27 de fevereiro de 2026 às 07:25

“Fizemos bons progressos”: Irão e EUA terminam negociações sem acordo

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, disse que foram feitos “bons progressos”, esta quinta-feira, nas negociações indiretas com os Estados Unidos sobre o programa nuclear, em Genebra, mas as conversações terminaram sem acordo.

