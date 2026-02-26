Sábado – Pense por si

26 de fevereiro de 2026 às 18:40

Diretor nacional da PSP elogia liderança de Luís Neves na PJ: "Constante, leal e produtivo"

Na quarta-feira, o novo ministro da Administração Interna esteve reunido no ministério com o Comandante-Geral da GNR, Tenente-General Rui Veloso, e com o Diretor Nacional da PSP, Superintendente-Chefe Luís Carrilho.

