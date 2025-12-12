Sábado – Pense por si

12 de dezembro de 2025 às 15:37

Putin e Erdogan marcam presença em fórum internacional no Turquemenistão

O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, vão estar presentes, esta sexta-feira, num fórum internacional em Ashgabat, dedicado ao 30.º aniversário da independência do Turquemenistão. Putin deverá realizar vários encontros bilaterais à margem do fórum.

