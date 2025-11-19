Sábado – Pense por si

19 de novembro de 2025

Zelensky conta com a cooperação turca para reforçar segurança no Mar Negro

Durante a sua visita a Ancara, Volodymyr Zelensky, reuniu-se com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan para discutir coordenação naval, acordos futuros e esforços diplomáticos para isolar Moscovo.

