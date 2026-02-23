Sábado – Pense por si

23 de fevereiro de 2026 às 11:51

Acidente de autocarro com turistas faz pelo menos 19 mortos no Nepal

Pelo menos 19 pessoas morreram e 25 ficaram feridas num acidente com um autocarro que caiu a um rio no Nepal, na manhã desta segunda-feira.

