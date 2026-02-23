Sábado – Pense por si

23 de fevereiro de 2026 às 11:55

Lula da Silva anuncia “parceria estratégica” com a Coreia do Sul

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, está em visita oficial à Coreia do Sul e anunciou, esta segunda-feira, que a relação com o país passará a ser de “parceria estratégica”, reforçando as relações bilaterais.

