18 de julho de 2025 às 22:13

Zebra bebé brinca com o irmão no Zoo

Uma zebra bebé da espécie em extinção 'zebra-de-grevy', com cerca de dois meses, foi filmada a brincar com o irmão, Zinabi, no Jardim Zoológico de Whipsnade, em Bedfordshire, no Reino Unido.

