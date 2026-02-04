Sábado – Pense por si

04 de fevereiro de 2026 às 15:34

Tempestade Leonardo provoca inundações e cortes de estradas no sul de Espanha 

Chuvas intensas associadas à tempestade Leonardo atingiram, esta quarta-feira, a região da Andaluzia, no sul de Espanha, causando inundações e obrigando à suspensão de comboios e ao encerramento de escolas em várias zonas.

