04 de fevereiro de 2026 às 15:00

“É um problema dos democratas”: Trump reage a documentos do caso Epstein e afasta ligações ao caso

Donald Trump, presidente dos EUA, garantiu, esta terça-feira, que os documentos do caso de Jeffrey Epstein apenas o referem numa alegada conspiração para o prejudicar politicamente.

