Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de fevereiro de 2026 às 17:33

Irmãos de mulher morta a tiro pelo ICE recordam-na no Congresso e pedem ação contra polícia de imigração

Luke e Brent Ganger, irmãos de Renee Good, relataram, esta terça-feira, durante um fórum com democratas, o impacto devastador da morte da irmã, abatida a tiro por um agente federal em Minneapolis, EUA.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)