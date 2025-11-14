Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de novembro de 2025 às 13:50

Xi Jinping recebe rei da Tailândia na primeira visita de Estado de um monarca tailandês à China

O presidente chinês, Xi Jinping, recebeu o rei Maha Vajiralongkorn e a rainha Suthida, na manhã de sexta-feira, no Grande Salão do Povo, no centro de Pequim, naquela que é a primeira visita de um monarca tailandês à China.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente