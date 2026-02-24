Sábado – Pense por si

24 de fevereiro de 2026 às 22:00

Inundações no sudeste do Brasil fazem pelo menos 23 mortos

Pelo menos 23 pessoas morreram e dezenas continuam desaparecidas após fortes inundações no estado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil.

