20 de novembro de 2025 às 17:12

Vulcão Semeru na Indonésia volta a entrar em erupção

O Monte Semeru, na Indonésia, o pico mais alto da ilha de Java, entrou em erupção, esta quarta-feira, cobrindo várias aldeias de cinza e obrigando a que algumas zonas fossem evacuadas.

