24 de fevereiro de 2026 às 12:00

Rainha Camila recebe Gisèle Pelicot

A rainha Camila encontrou-se, esta segunda-feira, com Gisèle Pélicot, rosto da luta contra a violência sexual, na residência oficial dos reis de Inglaterra. O encontro aconteceu após o lançamento do livro de Pélicot, onde conta a história de horror e sobrevivência por que passou.

