Sábado

Vídeos
24 de fevereiro de 2026 às 11:43

Rui Costa: "Prestianni está a ser crucificado como uma pessoa racista"

Antes da partida da comitiva do Benfica para Madrid, Rui Costa falou à comunicação social, para antecipar a missão difícil que os encarnados terão no Bernabéu. O presidente das águias defendeu ainda Gianluca Prestianni, garantindo que não é um jogador racista, porque se fosse não jogaria no Benfica. E lembrou o passado do clube como "exemplo social e antirracista".

