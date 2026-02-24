Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de fevereiro de 2026 às 13:02

Donald Trump partilha vídeo em IA a jogar hóquei no gelo e a esmurrar jogadores do Canadá

Os EUA quebraram um jejum de 46 anos ao derrotarem o Canadá e conquistarem o ouro no hóquei no gelo nos Jogos de Inverno Milão-Cortina'2026. Donald Trump celebrou o triunfo partilhando um vídeo provocatório, feito em IA, no qual aparece a jogar hóquei no gelo, à medida que vai agredindo os adversários equipados com as cores do Canadá... [Vídeo Donald Trump/Truth Social]

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)