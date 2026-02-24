Sábado – Pense por si

24 de fevereiro de 2026 às 11:38

Líderes europeus marcam presença na cerimónia em memória das vítimas da guerra na Ucrânia

Mais de uma dezena de líderes europeus chegaram a Kiev, esta terça-feira, para demonstrar o seu apoio ao país que há quatro anos foi invadido pela Rússia. António Costa, presidente do Conselho Europeu, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, estiverem entre os presentes na cerimónia em memória das vítimas na Catedral de Santa Sofia.

