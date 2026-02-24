Sábado – Pense por si

24 de fevereiro de 2026 às 11:46

"Uma promessa de ajuda não acaba com uma guerra”: secretário-geral da NATO reafirma apoio à Ucrânia

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou, esta terça-feira, que os aliados da Ucrânia continuarão a apoiar militarmente o país com o objetivo de pôr um fim à guerra e de garantir a manutenção da paz.

