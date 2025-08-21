Sábado – Pense por si

21 de agosto de 2025 às 14:16

“Vou usá-lo”: Trump faz vídeo a agradecer taco de golfe oferecido por militar ucraniano

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ofereceu ao presidente dos EUA um taco de golfe que pertenceu a um militar ucraniano que lutou contra a Rússia e que, após perder uma perna, encontrou uma distração e conforto no golfe.

