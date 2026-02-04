Sábado – Pense por si

04 de fevereiro de 2026 às 14:14

Presidente da República diz que Governo "esteve menos bem" na estimativa de concelhos abrangidos pelo estado de calamidade

Durante uma visita a Pedrógão Grande, o Presidente da República disse que o mais importante agora é que a ajuda chegue à população rapidamente.

