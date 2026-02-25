Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de fevereiro de 2026 às 18:30

Livre pede divulgação do custo do PTRR o “mais depressa possível” e substituição de estrutura de missão em agência

Partido de Rui Tavares propõe ainda o reforço do apoio social de emergência, com a atribuição de 270 euros por membro do agregado familiar.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)