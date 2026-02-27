Sábado – Pense por si

27 de fevereiro de 2026 às 19:09

Imagens mostram aparato após descarrilamento mortal em Milão

Um elétrico descarrilou e embateu num edifício na avenida Vittorio Veneto, no centro de Milão, provocando pelo menos dois mortos e mais de 30 feridos. A empresa de transportes ATM está a colaborar com as autoridades para apurar as causas do acidente.

