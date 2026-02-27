Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de fevereiro de 2026 às 19:37

Bruxelas pede investigação às ligações de Mandelson a Epstein

A Comissão Europeia solicitou, esta sexta-feira, ao OLAF (Organismo Europeu de Luta Antifraude) que avalie as ligações de Peter Mandelson a Jeffrey Epstein, enquanto exercia funções como comissário europeu do Comércio. O antigo embaixador britânico nos EUA poderá enfrentar uma investigação por alegada conduta imprópria em funções públicas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h