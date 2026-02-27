Sábado – Pense por si

27 de fevereiro de 2026 às 20:58

“O que passámos, é algo que não desejo a ninguém”: o testemunho de uma refugiada legal detida e isolada nos EUA

Uma mulher beneficiária de estatuto de refugiada nos EUA alega ter sido detida, algemada e isolada ao abrigo de uma nova política migratória. Outros casos semelhantes estão a ser relatados por advogados e organizações de apoio.

