Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de fevereiro de 2026 às 19:36

Dezenas em manifestação pela habitação acessível na Madeira: "Governo não tem dado resposta"

Dezenas de madeirenses concentraram-se à frente do Palácio do Governo Regional da Madeira, no Funchal, em protesto com a situação atual de habitação que se vive na região. Entre casos dramáticos e situações alegadamente mal geridas pelas autoridades, os manifestantes pedirão ação ao governo regional. Defendem que todos têm direito a ter uma casa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana