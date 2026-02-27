Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de fevereiro de 2026 às 21:14

“É uma tragédia”: autarca de Milão fala após acidente com elétrico que fez dois mortos

O presidente da câmara de Milão, Beppe Sala, classificou como “uma tragédia” o descarrilamento de um elétrico que provocou pelo menos dois mortos e mais de 30 feridos, esta sexta-feira, na cidade italiana.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)