16 de fevereiro de 2026 às 18:00

Alexei Navalny homenageado no segundo aniversário da sua morte

Familiares, apoiantes e representantes diplomáticos reuniram-se, esta segunda-feira, em Moscovo, Rússia, para recordar o antigo líder da oposição, Alexei Navalny, no segundo aniversário da sua morte. Navalny morreu envenenado numa colónia penal no Ártico.

