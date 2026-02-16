Sábado – Pense por si

16 de fevereiro de 2026 às 19:00

Imagens de drone mostram casas e carros submersos devido às cheias no sudoeste de França

A tempestade Nils, que atingiu França no final da semana passada, tem deixado um rasto de destruição no país, com casas e carros submersos e milhares de pessoas sem eletricidade. Há registo de pelo menos dois mortos.

