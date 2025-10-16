Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
16 de outubro de 2025 às 14:45

Vidros partidos e caixotes de lixo incendiados: Confrontos violentos em Barcelona durante protestos de apoio à Palestina

Uma manifestação em defesa da Palestina, em Barcelona, Espanha, acabou em confrontos violentos, na quarta-feira à noite, após manifestantes terem partido vidros de bancos e restaurantes e terem incendiado vários caixotes de lixo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30