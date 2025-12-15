Sábado – Pense por si

15 de dezembro de 2025 às 22:31

“O meu filho é um herói": as palavras do pai do homem que desarmou um dos suspeitos do tiroteio na Austrália

Ahmed al Ahmed, de 43 anos, desarmou um dos suspeitos do tiroteio deste domingo na praia de Bondi, na Austrália.

