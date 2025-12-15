Sábado – Pense por si

15 de dezembro de 2025 às 22:39

Serviço de segurança da Ucrânia afirma ter incapacitado um submarino russo num ataque com drones subaquáticos

O Serviço de Segurança da Ucrânia anunciou nesta segunda-feira que desativou um submarino russo num raro ataque com drones subaquáticos no porto de Novorossiysk, no Mar Negro.

