Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de agosto de 2025 às 19:08

Vídeo mostra momentos de tensão dentro de avião que aterrou de emergência em Espanha

Giancarlo Sandoval mostrou-se nas redes sociais a usar máscara de oxigénio, tal como os restantes passageiros do avião que chocou com ave de grande porte.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30