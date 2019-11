A carregar o vídeo ...

Novas imagens mostram adeptos ingleses e belgas, do Wolverhampton e do Standard Liège, em confrontos, esta quarta-feira, pelo segundo dia consecutivo, nas ruas do Porto.

23:01

23:01

Vídeo mostra confrontos entre adeptos ingleses e belgas no Porto











