Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de agosto de 2025 às 22:23Associated Press

Israel diz que Hamas só está pronto para cessar-fogo pois teme planos de ocupação em Gaza

Note que Israel anunciou planos para reocupar a Faixa de Gaza e outras áreas depois de as negociações de cessar-fogo parecerem ter fracassado no mês passado.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30