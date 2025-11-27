Sábado – Pense por si

27 de novembro de 2025 às 15:11

Vídeo mostra confrontos entre adeptos do Flamengo e polícia do Rio de Janeiro

Agentes da polícia lançaram, esta quarta-feira, gás lacrimogéneo para dispersar adeptos do Flamengo. Os confrontos ocorreram perto do aeroporto internacional do Rio de Janeiro.

