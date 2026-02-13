Sábado – Pense por si

13 de fevereiro de 2026 às 09:49

Vídeo mostra aparato policial em universidade da Carolina do Sul após tiroteio que matou duas pessoas

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida na sequência de disparos na noite de quinta-feira na Universidade Estadual da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, disse o estabelecimento de ensino.

