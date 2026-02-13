Sábado – Pense por si

13 de fevereiro de 2026 às 07:47

Netanyahu faz balanço positivo de reunião com Trump na Casa Branca

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reuniu-se, esta quinta-feira, com o presidente norte-americano, Donald Trump, para discutir o programa nuclear iraniano e o conflito no Médio Oriente.

