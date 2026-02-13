Sábado – Pense por si

13 de fevereiro de 2026 às 10:58

O momento em que barco é ‘engolido’ por onda na Califórnia

Um barco que entrou a alta velocidade numa zona do mar onde se fazia surf acabou por ser apanhado por uma onda e virar, na costa de Santa Cruz, no estado norte-americano da Califórnia. Segundo as estações televisivas locais, as seis pessoas que se encontravam a bordo foram resgatadas.

