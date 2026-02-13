Sábado – Pense por si

13 de fevereiro de 2026 às 07:47

Imagens aéreas mostram a destruição provocada pelo ciclone Gezani em Madagáscar

O ciclone Gezani destruiu milhares de casas e provocou dezenas de mortos na cidade portuária de Toamasina, em Madagáscar.

